Alitalia: Carrara (FI), M5S senza strategia

Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Il ministro Toninelli vuole che Alitalia abbia una base proprietaria in Italia e un partner internazionale dalla spalle larghe tralasciando una piccola considerazione: nessun partner estero di un certo peso prenderà ordini da Alitalia il cui capitale è solo italiano”. Lo dichiara il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia alla Camera.

“Il partner internazionale – prosegue Carrara – si alleerà con Alitalia esclusivamente per proprio interesse e imporrà le condizioni dell’accordo che è facile prevedere non siano tanto a nostro favore. Toninelli prosegue a rilasciare dichiarazioni affrettate e semplicistiche. Se approfondisse la materia il ministro dei trasporti dovrebbe prima individuare il partner estero e poi coinvolgerlo nell’azionariato in modo da elaborare una compiuta strategia industriale di lungo periodo, che è quello che serve per rilanciare la compagnia aerea. Ma la cieca visione antindustriale del M5S impedisce di elaborare anche per l’Alitalia la soluzione più conveniente per i lavoratori, per la società e per il paese. La nostra speranza è che, come accaduto con Di Maio con l’Ilva, anche Toninelli all’ultimo si ravveda e dinnanzi all’evidente fallimento delle proprie idee faccia marcia indietro”.

