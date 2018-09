Mafia: Gaetti, lotta elemento chiave per Governo

Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “La lotta alla mafia per il Governo è un elemento chiave. Stiamo lavorando su più fronti, su quello dei beni confiscati ma anche rinforzando le forze dell’ordine che sono la nostra punta di diamante. Puntiamo a una lotta fatti con atti precisi”. A dirlo è stato il sottosegretario all’Interno Luigi Gaetti, durante una conferenza stampa convocata in Prefettura a Palermo al termine dell’audizione di otto testimoni di giustizia.

“Il decreto sicurezza – ha aggiunto – riscrive diversi punti dell’organizzazione dell’Agenzia dei beni confiscati, l’uso di questi beni è prioritario per questo governo per creare posti di lavoro e ricchezza”.

