Alitalia: dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (4)

(AdnKronos) – Una percentuale, questa, che Aeroporti di Roma ha successivamente rettificato. “Il peso del vettore Alitalia in termini di ricavi aeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%”, ha puntualizzato ricordando che nel primo trimestre 2018 il traffico passeggeri è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con il traffico internazionale che ha segnato un + 7% e quello di lungo raggio il +17,9%.

E, infine, ad integrazione delle dichiarazioni rese in Senato, Riggio ha voluto precisare che “anche in presenza di un’eventuale crisi di Alitalia, l’Aeroporto di Roma Fiumicino ha in sé le risorse necessarie per affrontare l’evenienza”.