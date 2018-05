Alitalia: dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Insomma, Alitalia ha invertito la rotta e sembra navigare ora in cieli più tranquilli. L’impegno dei commissari, in un anno di amministrazione straordinaria, è stato quello di riprendere il timone della gestione dell’azienda, agendo sulle diverse leve, dalla stabilizzazione dei ricavi al controllo dei costi, passando per il rafforzamento dei rapporti commerciali. Prioritario, ha spiegato Gubitosi, è stato l’obiettivo di ricostruire la fiducia nei confronti della compagnia e ricucire le lacerazioni e creare un nuovo clima nelle relazioni industriali. “Per liquidare ci vuole molto poco. Ma noi non stiamo facendo una liquidazione ma cerchiamo di mantenerla in vita”, ha quindi puntualizzato Gubitosi.

Ma anche se le cose vanno meglio, bisogna arrivare presto a una decisione. “Noi – ha spiegato Gubitosi – cerchiamo di preservare tutta la cassa possibile, ma il principale problema del commissario è quello di non avere un orizzonte temporale di medio-periodo”. E, ha aggiunto, “non sta a noi dire quale dovrà essere la nuova Alitalia”: “tra i poteri dei commissari non c’è l’indirizzo politico e noi non intendiamo fare il lavoro del Governo e non possiamo dire cosa si dovrebbe fare. Non sarebbe appropriato. Se ce lo chiedono, possiamo dare un’opinione”.

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva della Commissione speciale, ad essere ascoltati oggi sono stati anche i vertici dell’Enac. Per il presidente Vito Riggio, il perdurare della crisi di Alitalia potrebbe avere “effetti dirompenti” sull’aeroporto di Fiumicino, dove la compagnia ha una “rilevante presenza”. “Se la crisi non venisse risolta, il venir meno di una presenza forte determinerebbe grandi difficoltà” sul principale scalo italiano, ha detto. “Ci sono 4 miliardi di investimenti a carico della finanza privata e il grosso è su Fiumicino. Un miliardo e mezzo è stato già investito ma – ha aggiunto – potrebbero esserci difficoltà ad affrontare i nuovi investimenti perché questi sono fortemente condizionati dalla capacità di avere le entrate e Alitalia pesa per il 47%”.