Alitalia: sindacati, accordo su assegno ricollocazione personale terra in cigs

Roma, 6 lu. (AdnKronos) – “Sottoscritto con Alitalia, presso il ministero del Lavoro, l’accordo per il personale di terra coinvolto nella prosecuzione della cassa integrazione straordinaria, con cui vengono individuati ambiti e profili professionali interessati al ricorso all’assegno di ricollocazione”. Ne danno notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo che proseguono: “ora si apre la fase delle politiche attive per tutti questi lavoratori, che verranno coinvolti su base volontaria in progetti di ricollocazione e riqualificazione, formalizzati a breve con un protocollo presso l’Anpal – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro”.

L’accordo, spiegano in una nota le organizzazioni sindacali dei trasporti, “si basa sulla nuova norma della legge di stabilità 2017, che consente al personale percettore di cigs, l’accesso volontario e individuale a progetti di ricollocazione e riqualificazione”.