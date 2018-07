Migranti: sindaco Trapani, circolare Salvini limitata da poca conoscenza (2)

(AdnKronos) – Resta, però, a monte di ogni provvedimento, una necessità: “E’ necessario farsi sentire in Europa, altrimenti tutto, anche questa circolare, si riduce a propaganda elettorale – avverte Tranchida -. Bisogna riscrivere le regole, serve una corresponsabilità di tutti gli Stati membri perché il peso di un fenomeno globale non ricada solo sul Paese che accoglie nei propri porti questi disperati”.

Ma al tempo stesso è necessario che l’Italia riveda la normativa sullo status di rifugiato, “una normativa blanda, che attraverso i ricorsi consente anche a chi non ha ottenuto il riconoscimento di restare in Italia. “Non si può accogliere tutti e comunque – conclude il sindaco – a maggior ragione quando l’Europa si gira dall’altra parte. Ma in nome di un ragionamento finalizzato a ridurre i flussi non si può derogare dal rispetto dei diritti umani”.