Alitalia: Usb, non ci sono e non ci dovranno essere esuberi

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “In Alitalia non ci sono e non ci dovranno essere esuberi”. Così l’Usb Trasporto Aereo di fronte alla richiesta da parte di Alitalia di proroga dell’attuale cassa integrazione in scadenza al 31 ottobre prossimo. “Non saremmo dovuti arrivare in prossimità di queste scadenze senza certezze sul futuro della compagnia”, sottolinea l’Usb.

“Ci aspettiamo che nell’incontro convocato dal Mise per il prossimo 12 ottobre si faccia finalmente chiarezza sui progetti futuri, di cui il Governo è responsabile per gli impegni assunti anche riguardo l’indispensabile riforma dell’intero settore del trasporto aereo al quale destino di Alitalia è legato”, aggiunge.

Usb, conclude la nota, “rimane convinta che l’unica vera soluzione sia l’intervento dello Stato fino alla nazionalizzazione a tutela dell’industria e dell’occupazione. Invitiamo tutte le forze sindacali a riflettere bene sullo scenario in atto anche alla luce dei risultati ottenuti nell’altra grande vertenza, quella dell’Ilva”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...