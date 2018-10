Confindustria: Bonomi, in Paese impaurito e diviso imprenditori essenziali

Milano, 5 ott. (AdnKronos) – “In un Paese impaurito e diviso, come l’Italia di oggi, noi imprenditori abbiamo quindi un compito essenziale: saper rendere presente il futuro”. È quanto ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda a margine dell’Assemblea Pubblica di Confindustria Firenze che si è tenuta oggi a Firenze presso il Teatro dell’Opera. “Dobbiamo ridare agli italiani e al Paese – sottolinea – la fiducia in se stessi. È proprio questo il primo requisito della sostenibilità”.

“Se dovessimo indicare i numeri da cambiare che sintetizzano l’insostenibilità della condizione italiana attuale, dobbiamo concentrare il nostro sforzo – evidenzia – sul Pil che nel 2017, rispetto al 2008, ha registrato un -4,2% mentre in Germania si attestava su un +11,7% e in Francia su un +7,7%. Dobbiamo poi lavorare sul tasso di occupazione che nel primo trimestre 2018 è stato del 57,6%, contro il 75,4% della Germania e il 64,8% della Francia. E, continuando, dobbiamo occuparci dei giovani tra i 15 e i 24 anni che non studiano e non lavorano che a fine 2017 erano in Italia il 20,1%, contro il 6,3% in Germania e l’11,5% in Francia” conclude Bonomi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...