Alstom: treno a celle a combustibile idrogeno vince GreenTec Mobility Award 18 (2)

(AdnKronos) – Alla presenza del promotore dei GreenTec Awards, Sven Krüger, hanno consegnato il premio ad Alstom il responsabile del Centro per l’innovazione di Schaeffler e membro della giuria, Professor Tim Hosenfeldt e il Dott. Joachim Damasky, Managing Director dell’Associazione automobilistica tedesca. Hanno assistito alla cerimonia a Salzgitter anche rappresentanze di TÜV NORD e NOW (l’organizzazione nazionale per la tecnologia a idrogeno e celle a combustibile), in quanto partner dei GreenTec Awards.

“La tecnologia a idrogeno testimonia un nuovo modo di concepire la mobilità a zero emissioni di CO2 in una sequenza energetica sostenibile e senza uso di combustibili fossili e in un’area come l’ingegneria e il trasporto ferroviario in cui si trasportano carichi massicci. Alstom è stata straordinaria nel mettere questa tecnologia in pratica con il treno ad idrogeno Coradia iLint”, ha affermato il Professor Hosenfeldt.

“Il nostro settore si sta sempre più muovendo verso soluzioni di mobilità sostenibile. L’esempio di Coradia iLint dimostra che le possibilità sono molteplici” ha sottolineato il Dott. Damasky. “Le celle a combustibile sono una tecnologia promettente che consente di sviluppare sistemi di guida alternativi nel settore ferroviario. Il progetto Coradia iLint di Alstom racconta di una prospettiva di lungo periodo per lo sviluppo di una mobilità verde”, ha aggiunto Silvio Konrad, Managing Director di TÜV NORD Systems.