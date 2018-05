“Ripartire dalla famiglia per la crescita del Paese”

Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Per la crescita del Paese bisogna ripartire dalla famiglia”. A dirlo oggi Mario Cardoni, direttore generale Federmanager, in occasione del convegno ‘L’altra dimensione del management. Il lavoro aggiunto delle donne tra impresa, famiglia e società’, in corso a Roma.

“Promuovere la figura della donna -spiega- nel mercato del lavoro e, quindi, della famiglia è la sfida vera in cui crediamo e che lanciamo oggi. Le donne hanno un valore aggiunto che però viene utilizzato solo in minima parte. E’ un gap che dobbiamo colmare visto che il loro apporto è fondamentale nell’impresa, nelle soluzioni che possono suggerire”.

“Le donne -conclude- favoriscono infatti una cultura d’impresa attenta alle esigenze di welfare”.