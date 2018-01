Amazon: apre a Casirate e stima entro tre anni 400 nuovi posti lavoro

Milano, 9 gen. (AdnKronos) – Doppia apertura per Amazon, nel 2018, in Italia. Insieme al più grande centro di distribuzione a Torrazza Piemonte, nel torinese, Amazon aprirà un centro anche a Casirate, in provincia di Bergamo, dove il gruppo stima di creare 400 nuovi posti di lavoro entro i primi tre anni dal lancio del sito. L’edificio, operativo dall’autunno 2018, avrà una superficie di 34mila metri quadri e “supporterà il numero crescente di piccole e medie aziende indipendenti che decidono di vendere i propri prodotti su Amazon o di utilizzare la rete di distribuzione offerta dall’azienda”.

“Nel 2018 cade l’ottavo anniversario dalla creazione dei primi posti di lavoro da parte di Amazon in Italia”, spiega Fred Pattje, Amazon Operations Director per Spagna e Italia. “In questo arco di tempo, abbiamo permesso a migliaia di piccole e medie aziende di raggiungere i clienti sfruttando i siti Amazon”. Il sindaco di Casirate, Mauro Faccà, è “orgoglioso che una realtà imprenditoriale come Amazon metta radici in terra bergamasca, e siamo pronti insieme a fare un salto nel futuro. Da subito, in particolare, sarà “messa in campo un’alleanza tra l’azienda e i nostri centri di formazione professionale e i centri per l’impiego a tutto vantaggio del territorio”.