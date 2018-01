Casinò: al francese Silbernagel il primo Italian poker open PokerStars

Milano, 9 gen. (AdnKronos) – E’ andata al francese Gilles Jean Silbernagel la prima edizione dell’Italian Poken Open organizzata al Casinò Campione d’Italia grazie alla partnership tra la casa da gioco, Campione Poker Team e il colosso del gioco online PokerStars. Una vera e propria Champions Legue del poker iniziata lo scorso 3 gennaio e proseguita fino alla finalissima di ieri sera che ha permesso al campione francese di aggiudicarsi il premio da 200mila euro. Una vittoria meritata la sua dopo aver sbaragliato la concorrenza di 2.172 giocatori tra i quali molti campioni attirati dal ricchissimo montepremi.

“E’ stata un’esperienza incredibile – ha spiegato il vincitore raggiante al termine del torneo – ho vinto qui in pochi giorni più di quello che ho messo insieme in tutta la mia carriera. Dedico la vittoria a Gaetan Cauchy che sarebbe dovuto essere qui con noi a giocare e invece è rimasto vittima il giorno di Santo Stefano di una tragico incidente in Francia, insieme alla sua piccola di 4 anni”.

A giocarsi la mano finale con Silbernagel il campione italiano Andrea Benelli, già per due volte vincitore al Casinò Campione d’Italia, che si potrà consolare con il secondo premio da 134mila euro e due pacchetti per i tornei IPO di Monte Carlo e delle Bahamas. Festeggia anche un altro italiano, Giuseppe Moio, che torna da Campione d’Italia con 92mila euro e il terzo posto. Alla fine il torneo più ricco di questo inizio anno ha tenuto fede al suo nome distribuendo premi per oltre un milione di euro a 170 giocatori.