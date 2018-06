Amministrative: Grillo, debacle Pd non è vittoria M5S, rabbia dem impressiona

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Riconosco che la parte del leone, nel togliere di mezzo il Pd dai comuni di quasi tutto il paese, non è stata nostra, non è una vittoria del MoVimento. Questa constatazione paradossalmente solleva un po’; perché la rabbia disperata dei sodali dell’intellighenzia piddina è davvero impressionante”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, in un post dal titolo ‘Sono Imole Amare (un pensiero per l’intellighenzia della “sinistra” italiana)’.

“Il livor furioso che si è scatenato nei cervelli che fiancheggiano la sinistra – per Grillo – sta tracimando oltre ogni ragionevolezza. Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie, le invocano, tifano per le buche a Roma e guardano al mondo con la stessa fregola degli appassionati di B Movie Horror, roba che indurrebbe alla scaramanzia persino l’aspirapolvere per il popcorn. Quale cortocircuito cerebrale li ha trascinati dalla fantasia di “stare a guardare con il popcorn” alla rabbia cieca, così, all’unisono? Fosse possibile restituirgli Imola, quasi quasi…”, ironizza richiamando la vittoria dei 5 Stelle.

“Sarà forse per via della decidofobia, la fobia per le decisioni; quella stessa paura che ha tenuto il paese nel limbo di una rovinosa adolescenza geriatrica agli ordini dei banchieri riducendoci ad una enorme bisca che la loro rabbia esplode così furiosa?”, domanda il garante del Movimento.