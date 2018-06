Confindustria: Lettieri primo vicepresidente Businessmed

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Giovanni Lettieri è stato nominato, su proposta di Confindustria, primo vicepresidente dell’Unione delle Confindustrie del Mediterraneo (Businessmed), la più importante rappresentanza del settore privato, con 22 confederazioni di imprese, attiva nella regione Euro-Mediterranea. Imprenditore di prima generazione, Giovanni Lettieri avvia nel 1975 la sua attività nel settore tessile. Nel 1990 realizza il primo stabilimento europeo per la produzione di tessuto per denim ring per poi dedicarsi successivamente al settore delle energie rinnovabili e delle investment company.

In questi anni svolge altresì un’intensa attività in ambito associativo in veste di Presidente dell’Unione Industriali di Avellino dal 2000 al 2004 e dell’Unione degli Industriali di Napoli dal 2004 al 2010. Attualmente è membro di Giunta del Consiglio Direttivo dell’Unione degli Industriali di Napoli e ricopre anche le cariche di Presidente di AtitechSpA, di Meridie Investimenti e di Le Cotoniere. La nomina di Lettieri ai vertici di Businessmed ha l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza dell’Italia in seno alla Federazione.

“Siamo molto soddisfatti di questa nomina. Il nostro obiettivo è fare di Businessmed un foro privilegiato di dialogo euro-mediterraneo e piattaforma chiave per la promozione di investimenti nella Regione. L’Italia deve rafforzare il suo ruolo centrale tra Europa e Mediterraneo, est e ovest, dando significato alla sua posizione geo politica”, ha dichiarato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.