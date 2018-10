Anas: Armani, tavolo con Mit per completare uscita da Fs

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “L’indirizzo politico è chiaro, il percorso va completato. L’uscita da Fs è scontata, stiamo lavorando con il Mit e si attiverà un tavolo tecnico per consolidare il quadro regolatorio per Anas”. Lo ha detto Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato di Anas, a margine della presentazione della campagna sulla sicurezza stradale ‘Quando guidi, guida e basta’, parlando dell’uscita della società dal gruppo Fs.

Si tratta di un percorso necessario “perché uscire da Ferrovie dello Stato implica maggiori certezze dal punto di vista dei ricavi. E’ un processo da completare con il ministero, serve uno strumento normativo per abrogare la norma che ci ha portato in Fs”, ha concluso.

