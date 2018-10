Ferrovie: Fit a Rfi, investire di più per trasporto merci

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Condividiamo le affermazioni fatte dall’Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana in audizione parlamentare, soprattutto nella prospettiva di fare di più a vantaggio del trasporto merci su rotaia”. Così in una nota Salvatore Pellecchia, il segretario generale aggiunto della Fit-Cisl.

“Non è banale ricordare – prosegue Pellecchia – che il trasporto merci su rotaia è più ecologico e sicuro, soprattutto nel caso di merci pericolose. Pensiamo ad esempio all’incidente del 6 agosto scorso a Bologna, che è costato la vita all’autotrasportatore e che ha causato decine di feriti. L’agenda dell’Onu 2030, a cui l’Italia ha aderito, ci impone di puntare di più su forme di trasporto ‘verdi’, per questo ciascuno deve fare la propria parte, e quindi anche Rfi”.

Nello specifico, rileva Gaetano Riccio, Coordinatore nazionale Fit-Cisl per la Mobilità ferroviaria, “chiediamo a Rfi di accelerare i processi per attivare gli interventi che consentano di mettere in circolazione treni merci più lunghi e adeguare la sagoma delle gallerie per consentire il passaggio dei treni merci con una portata maggiore”.

