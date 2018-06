Anche il terzo giorno di prove in piazza fioccano i cinque

E’ rimasto un solo giorno di prove in piazza e forse un ulteriore quarto d’ora giovedì pomeriggio per chi lo desidera. Si cominciano a delineare le forze in campo e i giostratori migliorano tutti traiettorie e tiro mentre i cavalli acquistano sempre più confidenza con la piazza. I ragazzi terribili di Porta Santo Spirito questa sera hanno mostrato gli artigli e nonostante cambi di cavalli Doc e Faustino per Scortecci, Denny e Toni per Cicerchia sono arrivati dei tiri puliti e precisi con ottime carriere come a voler ribadire la forza di chi negli ultimi anni ha dettato legge in piazza grande.

🎥 Il nostro approfondimento nel corso del terzo giorno di prove è con il quartiere della Colombina. Abbiamo raccolto le dichiarazioni del Rettore Ezio Gori e di Paolo Bertini che fa parte della squadra tecnica di Porta Santo Spirito.👇🏻 Posted by Arezzoweb.it on Tuesday, 19 June 2018

Bene anche Porta Sant’Andrea con Vedovini che concede un giorno di riposo a Peter Pan e monta nuvola colpendo il cinque al secondo tentativo. Il lavoro fatto da Marmorini su cavallo, partenze e traiettorie comincia a dare i suoi frutti con tiri molto vicini al centro del tabellone andando anche a colpire il cuore del buratto.

Per Porta Crucifera questa sera si sono visti dei passi in avanti in particolare Rauco che colpisce per ben due volte il centro. Vanneschi ci va vicino ma non riesce a cancellare il pomodoro. Nota di colore i due ragazzi esordienti del quartiere rossoverde hanno effettuato le prove con i costumi di sabato.

Ultimo a scendere sulla lizza è stato Porta del Foro alternando cavalli titolari e quelli di riserva per i cavalieri Vernaccini – Parsi. Anche la coppia giallo cremisi ha colpito il centro al secondo tiro per Parsi, arriva al terzo tentativo per Vernaccini.

Ottime anche le prove delle riserve degna di nota la prestazione del giovane Saverio Montini di Porta Sant’Andrea che negli ultimi due giorni di prove ha collezionato cinque centri su altrettanti tiri.

Molto numeroso il pubblico in piazza ad assistere alle prove di propri cavalieri riscattando così le assenze della giornata di ieri.