Lombardia: Cambiaghi, basta genitori violenti su tribune campi gioco

Milano, 19 giu. (AdnKronos) – “Servono provvedimenti seri contro i genitori violenti e aggressivi, prevedendo nei casi estremi anche una sorta di ‘Daspo’. In caso di intemperanze verbali, dovrebbe bastare anche un solo insulto, una parolaccia, per far scattare l’espulsione del responsabile. A questo poi aggiungerei anche un momento di rieducazione, non per i ragazzi ma per i genitori. Prima di poter mettere piede su una tribuna papa’ o mamma, soprattutto quelli che si sono macchiati di atti gravi, dovrebbero seguire corsi di Fair Play tenuti dalle associazioni sportive”. Lo ha detto l’assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, commentando l’ennesimo episodio di violenza sulle tribune da parte di un gruppo di genitori domenica a una partita di calcio a Varedo.

“Oltre a quello di Varedo, settimana scorsa un episodio simile si e’ verificato a Nova Milanese. Questi – ha aggiunto l’assessore – sono solo gli ultimi due ‘incidenti’ di una lunga serie. Da assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia e’ veramente difficile accettare di leggere cosi’ frequentemente di episodi di violenza da parte dei genitori durante le partite di calcio dei figli. Insulti, cori e in alcune occasioni si e’ degenerato arrivando ad alzare le mani: scene vergognose che non dovrebbero mai accadere” ha continuato l’assessore regionale.

“Ho deciso di intervenire pubblicamente su questo tema senza avere timore di puntare il dito verso quei genitori che dovrebbero essere da esempio, da monito e che invece si trasformano sempre piu’ spesso in un modello negativo per i giovani che praticano sport”.