Animali: lettino, mare libero e toelettatura, a Bibione la spiaggia per ‘Pluto’ (2)

(Ve) – L’arenile è organizzato per assicurare la tranquillità di tutti grazie alla distanza di 5 metri tra gli ombrelloni e per il passaggio. Il benessere dei cani è garantito dalla possibilità di stare all’ombra, comodamente sdraiati sul proprio lettino su misura, con spazi anche superiori a quelli consigliati dall’Enpa, Ente Protezione Animali.

“Il turismo è in continua e veloce evoluzione – sottolinea all’Adnkronos il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione, Pasqualino Codognotto – e una località come Bibione non può non cogliere nuove e importanti tendenze, che, in questo caso, vanno oltre la semplice erogazione di servizi. Qui si arriva a interpretare la relazione tra la persona e il suo animale d’affezione. Dare quindi l’opportunità ai nostri ospiti di godersi la vacanza con l’amico a quattro zampe in un ambiente ideato per entrambi significa dare risposte concrete ai turisti”.