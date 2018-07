Animali: lettino, mare libero e toelettatura, a Bibione la spiaggia per ‘Pluto’ (3)

(Ve) – (Adnkronos) – Se il caldo si fa sentire, un bagno in mare consente di rinfrescarsi e sgranchirsi un po’ le zampe con una bella nuotata, in compagnia del proprio padrone. Infatti, nella Spiaggia di Pluto l’accesso in acqua è permesso anche agli animali. Sono disponibili anche doccette di acqua dolce e un servizio di toelettatura self service, per tornare a casa freschi e puliti. La stessa attenzione viene riservata alla sabbia, pulita e igienizzata fino a 20 centimetri di profondità, più volte alla settimana.

In caso di necessità, un servizio di ambulanza veterinaria dell’associazione di volontariato Amici a 4 zampe Onlus presidia lo spazio ed è disponibile anche a fornire informazioni sulla salute dei nostri amici. Questa non è l’unica occasione per confrontarsi con esperti del settore e magari affrontare e risolvere le piccole difficoltà che possono sorgere durante la convivenza con un cane.

Due volte alla settimana una educatrice cinofila Enci, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, mette a disposizione gratuitamente la sua competenza a beneficio degli ospiti. Non mancano i corsi di nuoto con un istruttore qualificato, per gli animali che hanno un rapporto difficile con l’acqua.