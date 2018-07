Ansaldo Sts: attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia (2)

(AdnKronos) – “L’attenzione prioritaria di Ansaldo STS sul potenziamento della sicurezza delle soluzioni per la gestione ferroviaria, ha portato a molti altri progressi nello sviluppo negli ultimi 12 mesi”, ha dichiarato Michele Fracchiolla, Ansaldo STS President for Freight. “Il completamento con successo di questa prima corsa treno interamente autonoma dalla miniera al porto è un passo significativo per AutoHaul™ che avanza verso la piena operatività commerciale entro la fine del 2018 e rappresenta un importante punto di svolta per gli operatori di trasporto merci pesante a livello globale.

“Basta solo riferirsi al grado di cambiamento che l’introduzione della metropolitana senza conducente ha avuto sulle operazioni di trasporto di massa nel settore passeggeri per avere un’idea sul potenziale impatto che soluzioni autonome nella gestione del traffico ferroviario possono avere nel settore delle merci pesanti e delle risorse”, ha aggiunto Fracchiolla. “Questo è un momento entusiasmante e impegnativo per i gestori di infrastrutture e trasporti a livello globale. Il potenziale per un cambiamento continuo e rapido, sostenuto a tutti i livelli dall’Internet of Things, porterà a una maggiore integrazione dei sistemi, l’estensione delle pratiche autonome aumenterà e le competenze necessarie alla nostra forza lavoro cambieranno “.

