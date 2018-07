Migranti: Di Maio, rispettiamo decisione Mattarella

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Rispettiamo la decisione del Presidente Mattarella” ma “servono procedure più veloci quando ci sono situazioni del genere”. E’ il vicepremier, Luigi Di Maio, a commentare, in un’intervista ad Agorà su Rai 3, l’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla vicenda della nave Diciotti. “L’intervento del Presidente è stato d’obbligo per far sbarcare i migranti”, ha detto Di Maio. “Ma una cosa deve essere chiara: l’Italia deve farsi rispettare e perseguire chi si comporta in questo modo. La competenza è della magistratura ma ci deve essere un messaggio chiaro ai cittadini che si aspettano che la giustizia trionfi sempre”, ha sottolineato il vicepremier.

Correlati