Antitrust: al via 2° edizione premio per giornalisti, associazioni e studenti (2)

(AdnKronos) – Giornalisti: L’Autorità premierà in questo caso l’elaborato giornalistico, nelle varie forme possibili (stampa, agenzie, tv, radio, web) ritenuto più idoneo a promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, che sia stato realizzato nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio.Il contenuto potrà essere confezionato utilizzando qualsiasi strumento di comunicazione. Al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità.

Associazioni di consumatori: L’Antitrust valorizza da sempre il ruolo delle associazioni di consumatori. A tal fine, premierà l’associazione che, nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio, si sia maggiormente distinta nella diffusione dei valori della concorrenza o nella tutela dei diritti dei consumatori. Alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità.

Associazioni di imprese: L’Autorità premierà l’associazione che, nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio, si sia maggiormente distinta nella diffusione dei valori della concorrenza o nella tutela dei diritti dei consumatori. Alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità.

