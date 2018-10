Antitrust: al via 2° edizione premio per giornalisti, associazioni e studenti

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha istituito il Premio annuale Antitrust. Il Premio, giunto alla sua seconda edizione, le cui modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale www.agcm.it, è rivolto a cinque categorie di destinatari: studenti di scuola secondaria di secondo grado; studenti universitari; giornalisti; associazioni di consumatori; associazioni di imprese.

Studenti di scuola secondaria di secondo grado: l’Autorità premierà il miglior progetto, individuale o collettivo, volto a promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, che sia stato realizzato nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio. Il progetto può essere formalizzato attraverso un elaborato scritto o un file multimediale. Al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Antitrust, unitamente alla possibilità di svolgere un’esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Studenti universitari:L’Autorità premierà la migliore tesi di laurea, discussa nell’anno accademico in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio, avente ad oggetto tematiche connesse all’attività dell’Agcm. Al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità, accompagnato dalla possibilità di svolgere uno stage presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e partecipare alla “Trento Summer School on Advanced EU Competition Law and Economics” (Moena).

