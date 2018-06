Appalti: Oice,in primi 5 mesi -3,1% in numero e +7,8% in valore (3)

(AdnKronos) – Si mantengono su livelli molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati raccolti fino a maggio il ribasso medio sul prezzo a base d’asta per le gare indette nel 2015 è al 40%, per quelle indette nel 2016 il ribasso arriva al 42,9%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2017 attestano un ribasso del 40,8%.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 329 unità dei primi cinque mesi del 2017, alle 324 dei cinque mesi appena trascorsi, con un calo dell’1,5%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, una crescita del 13,2%. Scende quindi l’incidenza del nostro Paese nei cinque mesi del 2018 continuando ad attestarsi su un modesto 2,8%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Francia 25,7%, Germania 23,4%, Polonia 12,7%, Svezia 4,7%.

Nei primi 5 mesi del 2018 l’andamento delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 3.432,8 milioni di euro, con 253 bandi. Gli appalti integrati da soli sono 75 per 1.754,8 milioni di euro, nei primi cinque mesi del 2017 erano stati 32 per un valore di 485,1 milioni di euro, il valore dei servizi di ingegneria compreso nei bandi del 2018 è stimabile a 36 mln di euro.