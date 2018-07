Appalti: Toninelli, governo del M5S non abbasserà guardia su lotta corruzione

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un governo del M5S non abbasserà mai la guardia rispetto alla legalità e alla lotta contro la corruzione negli appalti”. Ad affermarlo, in un post su Facebook, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel puntualizzare che “certe ricostruzioni pseudo-giornalistiche sono totalmente campate in aria”. “Stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro mandato in piena sintonia con Anac, come indirettamente confermano anche le parole di oggi del presidente Cantone, per rendere più rapidi gli affidamenti con norme più chiare e semplici”, evidenzia Toninelli.

“E’ risaputo, infatti, che la corruzione e il malaffare si annidano facilmente proprio nella complessità e nell’opacità. Dunque, snellire le procedure non è in contraddizione con la difesa della legalità, tutt’altro. Non c’è alcun ritorno – sottolinea Toninelli – ai principi della Legge Obiettivo. Il tavolo di lavoro vede un coinvolgimento attivo e qualificato dell’Anticorruzione che sta fornendo un contributo prezioso allo scopo di rilanciare quegli investimenti infrastrutturali che possono davvero far ripartire l’economia del Paese”.

