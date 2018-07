Assomineraria: con Cfa nasce Osservatorio ambientale permanente

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Nasce l’Osservatorio Ambientale Permanente. Assomineraria e la Camera Forense Ambientale, nei giorni scorsi, infatti hanno firmato un protocollo di intesa che segna proprio la nascita dell’Osservatorio: luogo di confronto, divulgazione e formazione sui temi ambientali e la relativa giurisprudenza. Si tratta di uno strumento altamente specializzato, composto da esperti, giuristi e tecnici provenienti dal mondo giuridico e da quello imprenditoriale. L’obiettivo è quello di condividere temi di interesse comune riguardanti la legislazione ambientale a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Si punta a creare un network scientifico di collaborazione e cooperazione impegnato nella definizione di una metodologia per affrontare le specifiche questioni ambientali. In particolare si prevede l’analisi di best practices adottate dalle aziende, attraverso la partecipazione attiva delle Associate ad Assomineraria, e la promozione della conoscenza comparata del diritto ambientale nazionale ed europeo; la raccolta di dati relativi ai casi giudiziari più frequenti e rilevanti; la proposta di interventi normativi più efficaci per l’ambiente ed efficienti nei risultati. L’Osservatorio si impegna anche nell’organizzazione di eventi, corsi di formazione, incontri e giornate studio di approfondimento.

