Aqp: Ecolfiltri drenanti, soluzione nuova per acque depuratore Martina Franca (2)

(AdnKronos) – “La Puglia ha una depurazione delle acque probabilmente tra le migliori di tutte le regioni costiere e lo dimostra la qualità del mare”, sottolinea il presidente Michele Emiliano. “Goletta Verde ha chiaramente identificato i miglioramenti che abbiamo avuto. Dopodiché però il lavoro non finisce mai, in Puglia ci sono centinaia di depuratori, molti di questi li stiamo potenziando. Qui a Martina Franca c’era un problema complesso perché il depuratore non solo andava potenziato e ammodernato, ma bisognava dotarlo di un recapito delle acque adeguato. Per la legge italiana ci sono solo tre possibilità per il recapito corretto dei reflui depurati: sul suolo (attraverso trincee drenanti), in corpi idrici superficiali o in mare”.

Qui, rileva, “abbiamo realizzato un sistema innovativo di trincee, che non fanno ristagnare l’acqua, la assorbono depurandola ulteriormente sino a farle raggiungere la falda. E’ un sistema molto importante perché rimpingua le falde che rischiano di impoverirsi. Qui è anche previsto un progetto, di ulteriore potenziamento del depuratore per riutilizzare quest’acqua a fini irrigui durante i mesi estivi. Le trincee quindi dovrebbero lavorare maggiormente d’inverno quando c’è meno necessità irrigua. Questo risultato è stato raggiunto in soli due anni e mezzo considerando anche le necessarie autorizzazioni rilasciate da parte della magistratura, dell’ARPA, e di questo sono orgoglioso”.

“Un impegno fortemente voluto e perseguito, quello sul comparto della depurazione, dalla Regione Puglia e da Acquedotto Pugliese”, sottolinea il presidente di Aqp Simeone di Cagno Abbrescia. “Nell’ambito del piano complessivo degli investimenti, consente alla nostra regione, con i suoi 184 depuratori, di essere all’avanguardia nel panorama nazionale”.

