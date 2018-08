Aqp: Ecolfiltri drenanti, soluzione nuova per acque depuratore Martina Franca (3)

(AdnKronos) – L’altro significativo traguardo che la Regione Puglia sta perseguendo è quello relativo al riuso delle acque reflue. “Siamo impegnati con cospicui investimenti sul riuso delle acque reflue affinate per il riuso irriguo, il riuso ambientale e civile con riferimento anche all’antincendio boschivo”, sottolinea l’Assessore regionale ai Trasporti, Lavori Pubblici e Risorse Idriche Giovanni Giannini.

Ad oggi infatti, spiega, “sono 23 i nuovi interventi di riuso delle acque reflue finanziati nella programmazione 2014-2020 per circa 65 milioni di euro in favore di Comuni, Enti Parco e Consorzi di Bonifica, oltre ad altri dieci milioni di euro finanziati ad Aqp per adeguare ulteriormente i depuratori affinché restituiscano acque affinate per il loro riutilizzo, come previsto dal regolamento Regionale n. 8/2012. Stimiamo che il volume di acqua recuperabile a medio termine, è pari a 14 mln di m3/annui. Ma tale stima potrebbe superare anche i cento mln di m3/annui nell’ipotesi di funzionamento di tutti gli impianti esistenti in Puglia, una volta rifunzionalizzati. Notevole la ricaduta sui costi attuali, specie se si attivano sistemi di riutilizzo in agricoltura”.

