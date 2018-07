Ardian: completa aumento capitale minoranza in FiloBlu

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, ha completato un’operazione di aumento di capitale di minoranza in FiloBlu, azienda leader nel settore della consulenza digitale con focus su digital strategy, e-commerce e omnichannel per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del business online e la valorizzazione della brand equity di Brand e Retailer. Con Ardian Growth, FiloBlu sancisce una partnership strategica che garantirà un’ulteriore spinta propulsiva alla crescita della società attraverso un rafforzamento della struttura aziendale e un ambizioso business plan su base triennale.

Il nuovo ingresso porterà, infatti, investimenti continui in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo di competenze e formazione potenziando così la presenza di FiloBlu sullo scenario internazionale dove la società è impegnata a fianco dei Brand Clienti per la trasformazione digitale sui mercati di riferimento. Nel 2017 FiloBlu è stata inserita per il terzo anno consecutivo tra le aziende italiane con più alto tasso di crescita nella classifica “Technology Fast 500™ EMEA” di Deloitte.

Nel 2018 è stata premiata sempre da Deloitte tra le “Best Managed Companies” italiane ed è rientrata per la seconda volta consecutiva nella graduatoria del “FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies” del Financial Times. Questi traguardi hanno acceso i riflettori internazionali sulla sua eccellenza, attirando gli investitori.

