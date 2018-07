Food: TheFork, in crescita prenotazioni online ristoranti

Roma, 10 lug. (Labitalia) – Non conosce sosta la crescita delle prenotazioni online dei ristoranti. Nella prima metà del 2018, TheFork – sito e app per Android e iOS che permette di cercare e prenotare migliaia di ristoranti online – ha registrato una crescita delle prenotazioni con punte vicine al 100% in molti dei Paesi in cui opera, rispetto allo stesso semestre dell’anno scorso. Tra i mercati dove il fenomeno sta crescendo più rapidamente figurano Italia, Svezia, Olanda e Portogallo. Nel Belpaese, un’ulteriore conferma arriva da un recente studio di TripAdvisor, conotrollante di TheFork, secondo il quale più di un italiano su 2 (54%) ha prenotato almeno una volta un ristorante online.

Sebbene il sabato sia il giorno con più prenotazioni di ristoranti anche online, interessante è la crescita delle prenotazioni online durante i giorni della settimana che arriva al +148% in Paesi come il Brasile, complice anche la tariffazione flessibile consentita dal web. Fatta eccezione per l’Olanda, dove il principale canale di booking è il desktop, mediamente la maggioranza delle prenotazioni passa da app, confermando la crescente importanza del mobile. In particolare, in Italia circa l’80% delle prenotazioni dei primi sei mesi dell’anno è avvenuto dallo smartphone,:è il dato più alto registrato nei mercati in cui opera TheFork. Gli italiani, insieme ai francesi e agli spagnoli, sono anche gli utenti che postano più recensioni e fotografie dei piatti.

I giorni con più prenotazioni online sono stati quelli legati a occasioni particolari come San Valentino o la presenza di eventi speciali di TheFork. Quanto alle occasioni, in Belgio (31%), Francia (34%), Italia (33%), Svizzera (40%) e Svezia (40%) si va più spesso a cena fuori con gli amici, mentre in Brasile (34%), Spagna (34%) e Portogallo (33%) la compagnia più frequente è quella familiare. Infine, sono gli olandesi (36%) i più romantici: la cena a due è l’occasione più ricorrente per cui si mangia fuori. Le cucine più prenotate variano da un paese all’altro, ma quelle francese, italiana e giapponese sono tra le più ricorrenti. In particolare, in Italia si preferiscono i ristoranti, mediterranei, di pesce e giapponesi. Quanto alle città con più prenotazioni di ristoranti online, nel Belpaese sono Roma, Milano e Firenze.

Correlati