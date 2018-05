Arexpo: da assemblea via libera a proposta Masterplan Mind (2)

(AdnKronos) – L’approvazione del Piano integrato di intervento da parte delle istituzioni competenti “permetterà di rendere pienamente efficace il masterplan anche per la parte dello sviluppo legata alla presenza del mondo delle imprese private che in numero rilevante hanno già manifestato il loro interesse a insediarsi a Mind”, aggiunge Bonomi.

Con l’approvazione del bilancio 2017 “credo che per Arexpo sia finita la fase di ‘start up’. Due anni fa la società non aveva neppure una sede e oggi possiamo dire di aver avviato un progetto che è già in fase di attuazione con la presenza dei primi ricercatori di Human Technopole, l’inizio dei lavori per il nuovo Galeazzi previsto per le prossime settimane e la decisione irrevocabile della Statale di realizzare il proprio campus scientifico nella nostra area. Tutto questo ci consente di anticipare al 2018 l’obiettivo di chiudere un esercizio in utile, risultato inizialmente previsto per l’anno prossimo”, conclude Bonomi.