Arexpo: da assemblea via libera a proposta Masterplan Mind

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – L’assemblea di Arexpo ha dato il via libera oggi alla proposta del piano urbanistico attuativo di valorizzazione dell’area (Masterplan). Il Piano è coerente con l’Accordo di programma in vigore, non costituisce una variante, e recepisce le determinazioni già assunte riguardo le funzioni pubbliche presenti sull’area Mind. Questa decisione consente di avviare il procedimento per la presentazione ufficiale alle amministrazioni competenti del Piano integrato di intervento riguardante l’area, che avverrà entro l’estate, iter che si ritiene possa concludersi entro l’autunno di quest’anno.

L’assemblea ha quindi approvato il bilancio del 2017 che si è chiuso con una perdita di 10,4 milioni di euro interamente portata a nuovo. Il risultato lordo ha visto dimezzare la perdita passando dai 46 milioni del 2016 ai 22,4 milioni del 2017. Al 31 dicembre 2017 il totale dell’attivo della Società era pari a 380 milioni di euro a fronte di passività per 255 milioni di euro. Per quanto riguarda l’esercizio 2018 Arexpo ritiene che si possa chiudere in utile, in anticipo di un anno rispetto a quanto previsto nel piano industriale che ipotizzava che il primo anno in utile sarebbe stato il 2019.

“La decisione dell’assemblea di oggi – afferma Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Arexpo – segna un ulteriore passo in avanti per la realizzazione concreta del più grande parco scientifico e tecnologico italiano”.