Arezzo Città del Natale da domani al via la Game Arena

Intanto al Christmas Village proseguono lezioni di pattinaggio sul ghiaccio. E ancora visite guidate alla città, spettacoli e tante attrazioni fino all’arrivo della Befana

Con Arezzo Città del Natale, la festa continua con tante novità. Da domani 28 dicembre fino al 6 gennaio apre le sue porte la “Game Arena”: un paradiso per chi ama i giochi elettronici e tradizionali con la presenza di numerose piste di macchinine. I visitatori potranno sfidarsi con il GranPrix Slot oppure con le playstation e verranno organizzati tornei di videogames tra i titoli più conosciuti, fra i quali Fortnite e League of Legends e FIFA 19. Tra le attrazioni della “Game Arena” anche uno spazio Lego che permetterà di giocare con gli immortali mattoncini.

“Game Arena” sarà aperta tutti i giorni con orario 10.00-12.00 e 15.00-18.00 da lunedì a venerdì, 10.00-12.00 e 15.00-20.00 sabato mentre domenica orario continuato dalle 10.00 alle 20.00.

Ma sono tante le attrazioni che la Fondazione Arezzo Intour ha programmato fino al 6 gennaio che permetteranno di vivere uno dei centri storici più belli d’Italia, all’insegna del divertimento e della magia.

Al “Christmas village” del Prato la grande ruota panoramica permette ogni giorno di ammirare una vista mozzafiato. Qui il cielo è davvero vicino grazie anche all’attività del planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater con suggestivi spettacoli curati dal Gruppo Astrofili Arezzo.

E poi si pattina: la grande pista del ghiaccio che è aperta tutti i giorni, aspetta anche chi non ha mai osato provare. Il 28 dicembre e 2, 3 e 4 gennaio infatti, la Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con ASd Arezzo Roller2 (affiliata UISP) organizza lezioni sui pattini (ciascuna della durata di 45 minuti) che si terranno dalle ore 15 alle ore 18 e saranno guidate dagli istruttori di Arezzo Roller2.

Per informazioni, prenotazioni e modalità di accesso è necessario compilare il form disponibile al link: https://form.jotformeu.com/83524269416360 o inviare mail a info@arezzointour.it

Anche la musica sarà protagonista di questi giorni di festività: venerdì 28 dicembre e venerdì 4 gennaio dalle ore 18.30 fino alle ore 01.30 al Prato happy hour all’ice bar con Belmondo dj set e silent party (a partire dalle ore 23.30).

Musica itinerante anche in città dove si suona con “E la festa continua…”, la rassegna di street band che, voluta da Confesercenti in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, prosegue il 29 dicembrecon l’esibizione della Badabimbumband che presenterà lo spettacolo Wonna Gonna Show. Gran finale sabato 5 gennaio con l’energia trascinante della Ciacciabanda StreetBand. Le band si muoveranno per le vie del centro storico dalle ore 15.00 alle ore alle 19.00 con un percorso che si snoderà tra Corso Italia, piazza San Jacopo e Risorgimento, via Madonna del Prato, piazza Sant’Agostino e piazza San Francesco.

Musica anche per San Silvestro con la grande festa in Piazza Sant’Agostino, promossa e patrocinata dal Comune di Arezzo e organizzata da Associazione Karemaski e Men/Go Music Fest, con il sostegno di Confcommercio, Assicurazioni Generali e tutti i commercianti di Piazza Sant’Agostino. Sul palco tantissimi artisti: tra gli ospiti più attesi Pau dei Negrita insieme ad Alessio Martino alias dj Am:Pm con il loro Digital Monkey Beat djset. L’evento (a ingresso gratuito) prenderà il via alle ore 21.30.

Proseguono poi gli appuntamenti per scoprire il centro storico in maniera divertente: fino al 6 gennaio, ogni sabato e ogni domenica, il Centro Guide Arezzo e Provincia propone particolari visite guidate a tema natalizio.

Ogni sabato pomeriggio parte “Scatta il dettaglio”, il trekking fotografico dedicato ai ragazzi dai 13 a 18 anni, dove i partecipanti possono cimentarsi nel fotografare i dettagli più belli della città, armati di fantasia ed di uno smartphone. La domenica pomeriggio invece è dedicata ai più piccoli con “Caccia al dettaglio”, una singolare caccia al tesoro ideata per bambini da 6 a 12 anni all’interno della Casa Museo Ivan Bruschi. Per entrambi gli itinerari, la cui durata è di circa due ore, la partenza fissata alle ore 15.30 dalla Casa Museo Ivan Bruschi, in corso Italia,14. Info e prenotazioni: 334 3340608.

Sabato 29 e domenica 30 dicembre e sabato 5 e domenica 6 gennaiovia Bicchieraia offre la possibilità di compiere un itinerario alla scoperta dell’artigianato artistico con l’esposizione “I Mestieri d’Arte”.

E ancora tante le visite guidate alla scoperta del centro storico, grazie allo speciale itinerario “Arezzo e la magia del Natale”, una magia che appena arriva la notte illumina le pareti dei monumenti cittadini con proiezioni che, da Pietro Lorenzetti a Piero della Francesca, propongono lo straordinario patrimonio artistico aretino.

Gran finale il 6 gennaio al Prato con “La zucca dei desideri” uno spettacolo per bambini a ingresso gratuito, che animerà il pomeriggio dell’Epifania.

Info: www.arezzocittadelnatale.it