L’Arezzo torna a vincere al Comunale: finisce 2-1 contro la Pistoiese – FOTO

Ultima partita del girone di andata e penultima gara del 2018 per la squadra allenata da mister Alessandro Dal Canto, che questa sera affronta la Pistoiese allenata da Antonino Asta. Fischio di inizio ore 20:30.

AREZZO

Pelagotti, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Serrotti, Luciani, Persano, Pinto, Bruschi, Sala

A disposizione: Melgrati, Zappella, Varutti, Zini, Cutolo, Stefanec, Burzigotti, Keqi, Borghini, Sbarzella, Belloni

All: Giuliano Lamma

PISTOIESE

Meli, Hamza, Cagnano, Terigi, Vitiello, Cellini, Fanucchi, Muscat, Llamas, Luperini, Picchi

A disposizione: Crisanto, Dossena, Tartaglione, Luka, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini, Nieri, Ceccarelli

All: Antonino Asta

Si parte!

3’ Primo giallo del match: ammonito Foglia

4’ L’Arezzo trova il primo tiro nello specchio con Bruschi, blocca Meli

15’ Cartellino giallo per Fanucchi

31’ GOOOOOL GOOOOOL Brunori sblocca la partita e porta in vantaggio l’Arezzo!

45’ Ammonito Brunori

Finisce qui il primo tempo: Arezzo-Pistoiese 1-0

Riprende il match!

46’ Giallo per Muscat

52’ Occasione per la Pistoiese, Luperini ci prova con una gran botta da fuori area, palla deviata in corner

58’ Doppio cambio per l’Arezzo: dentro Belloni e Cutolo per Bruschi e Persano

67’ Gol della Pistoiese con Hamza che pareggia i conti

70’ Terzo cambio per l’Arezzo: fuori Buglio per Zappella

87’ GOOOOOL GOOOOOOL l’Arezzo di nuovo in vantaggio con una saetta di Cutolo su calcio di punizione

90’ Il direttore di gara concede 3’ di recupero

92’ Quarto cambio amaranto: esce Brunori ed entra Zini

Finisce qui la partita: Arezzo-Pistoiese 2-1

FONTE: S.S AREZZO