Arrestato albanese per minaccia e tentata estorsione

L’operazione svolta dal nucleo dei Carabinieri di Sansepolcro

Nella giornata del 21 dicembre 2018, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, unitamente a quelli della Stazione di Sansepolcro, hanno tratto in arresto un 19/enne di origine albanese residente a Sansepolcro, per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, minaccia e tentata estorsione nei confronti di un 38/enne pregiudicato di Sansepolcro.

Il cittadino albanese, nei giorni precedenti, aveva ceduto della cocaina al 38/enne, ricevendo in pegno un orologio in mancanza di soldi. Nei giorni successivi, non avendo ricevuto la somma di denaro pattuita durante la cessione dello stupefacente, con minacce, richiedeva che fosse saldato il debito, pretendendo un compenso molto più alto di quello dovuto, aggiungendo euro 50 per ogni giorno di ritardo.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliareoperata dai Carabinieri, è stato trovato in suo possesso ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata all’interno della propria autovettura.