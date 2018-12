Chimera nuoto organizza il “Fitness di Natale”

Il “Fitness di Natale” proporrà un intenso allenamento a circuito tra le discipline del fitness in acqua

Movimento e divertimento si uniscono nella nuovaedizione del “Fitness di Natale”. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti ricorrenti delle piscine di Arezzo e di Foiano della Chiana che, come tradizione nel periodo natalizio, ospiteranno due serate dedicate al fitness in acqua. L’iniziativa coinvolgerà tutte le società attive nei due palazzetti e si svilupperà attraverso un circuito di esercizi sempre diversi che, accompagnati dalla musica, permetteranno di riattivare il corpo e di smaltire gli eccessi accumulati durante le festività. Il “Fitness di Natale” sarà giovedì 27 dicembre ad Arezzo e venerdì 28 dicembre a Foiano, con una doppia lezione in programma in entrambi i casi alle 20.00 rivolta a uomini e donne con più di sedici anni di età. «Questa iniziativa riunisce ogni anno decine di persone – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – perché propone un’attività in piscina intensa ma divertente, senza l’impegno e la costanza richiesti da un tradizionale corso di fitness in acqua. Rappresenta un’occasione per stare in compagnia, per recuperare la forma e per scaricare le tensioni della giornata lavorativa, mettendosi alla prova in una vera e propria disciplina sportiva».

Le due lezioni saranno strutturate con un circuito tra più postazioni che permetteranno di provare la varietà del fitness in acqua, tra movimenti a corpo libero ed esercizi con grandi attrezzi come idrobike, tappeti elastici e tapis-roulant, e con la possibilità di svolgereattività in piscine di diversa altezza a seconda delle parti del corpo da allenare. L’obiettivo è di mettersi a confronto con la ricchezza di questa disciplina attraverso una lezione intensa e rapida della durata di un’ora, con un breve tempo di recupero tra una stazione e l’altra.«L’attività – rassicura Magara, – non è traumatica e garantisce un rapido recupero». Per informazioni e per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando lo 0575/35.33.15 (per Arezzo) o lo 0575/64.03.91 (per Foiano), o mandando un sms al 347/42.49.641.