Arriva Amazon Business, e-commerce su misura per le imprese

Lussemburgo, 28 giu. (Labitalia) – Amazon ha annunciato il lancio di Amazon Business (www.amazon.it/business), una nuova serie di funzionalità nate per soddisfare le necessità di acquisto da parte delle aziende. Le aziende di ogni dimensione possono ora beneficiare delle nuove funzioni create su misura per la propria attività come la visualizzazione di prezzi al netto dell’Iva, l’impostazione di procedure di approvazione e account multiutente, limiti di spesa personalizzati e la gestione delle fatture. Tutto questo si aggiunge ai prezzi vantaggiosi, alla modalità di spedizione gratuita in Italia per ordini idonei, all’ampia selezione di prodotti, alla comodità nell’effettuare acquisti, tanto apprezzati dai chi acquista su Amazon.

Amazon Business favorisce un facile accesso a oltre 250 milioni di prodotti che qualsiasi azienda può utilizzare, tra cui computer portatili, stampanti, soluzioni di archiviazione, forniture per ufficio, mobili e articoli per la pulizia. Per le operazioni di manutenzione e riparazione, Amazon Business offre un milione di forniture elettriche, attrezzature industriali e per la sicurezza. Dalle aziende automobilistiche ai ristoranti, dai bar alle scuole, dai piccoli commercianti alle grandi aziende, tutti possono accedere a milioni di pezzi di ricambio ed accessori, inclusi oggetti per la manutenzione e riparazione. “Abbiamo iniziato con Amazon Business in Germania per migliorare i nostri processi di procurement e supportare la nostra agenda digitale aziendale -afferma Hannes Mueller, Accounting presso Schweitzer Project ag-. E siamo entusiasti di iniziare con Amazon Business in Italia, dove abbiamo anche sede, per semplificare ulteriormente gli acquisti e risparmiare tempo e denaro utilizzando il set di funzionalità su misura come la fatturazione dell’Iva e gli strumenti di approvvigionamento semplificati”.

Con questo lancio, Amazon Business è ora disponibile negli Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Giappone, India, Italia e Spagna e serve le aziende di oltre 60 Paesi in tutto il mondo. Le aziende che hanno attività in questi Paesi possono ora acquistare forniture aziendali, accedendo a una gamma di funzionalità personalizzate e progettate per risparmiare tempo e ridurre i costi, nonché aumentare la produttività complessiva. “Molti clienti effettuano già acquisti su Amazon.it per le proprie esigenze aziendali. Con questo lancio, Amazon.it ora offre loro un’esperienza molto più comoda. Abbiamo ascoltato i clienti e aggiunto le funzionalità che rendono gli acquisti per le aziende facili e convenienti. Le nuove funzionalità personalizzate, come gli account aziendali che possono essere gestiti da più utenti e l’opportunità di impostare livelli di approvazione interna e limiti di spesa personalizzati per approvare gli ordini, consentono alle aziende di semplificare e migliorare i propri processi di acquisto -ha dichiarato Todd Heimes, Director di Amazon Business Eu-. Amazon Business offre la combinazione dell’ampia selezione, spedizione gratuita in Italia per ordini idonei pari o superiori a 29 euro e prezzi convenienti che i clienti hanno imparato a conoscere da Amazon e ad amare”.

Amazon Business è un vestito tagliato su misura con servizi quali la spedizione gratuita in Italia (per ordini idonei pari o superiori a 29 euro) con anche l’estensione dei vantaggi delle consegne Prime; il prezzo Iva esclusa e fatturazione Iva disponibile per milioni di prodotti; gestione del catalogo di Amazon Business configurata sulla base delle regole di acquisto aziendali; account aziendali condivisi.

Non solo. C’è la possibilità di aggiungere i numeri dell’ordine di acquisto, i codici progetto o i centri di costo ai tuoi ordini per facilitare le approvazioni, il monitoraggio e la riconciliazione, l’impostazione dei livelli di approvazione; la tracciabilità, monitoraggio e analisi dei costi attraverso una reportistica personalizzata.

La ricerca, navigazione e esperienza di acquisto sono su misura per gli acquisti aziendali ed è possibile ottenere sconti sulla quantità oltre ad un’ampia selezione e prezzi competitivi. Amazon Business, inoltre, si integra con le principali soluzioni di terze parti per la gestione degli acquisti, allo scopo di favorire l’accesso ad Amazon Business.