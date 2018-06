Mafia: colpo a clan Agrigento e Palermo, arrestati 10 boss (2)

(AdnKronos) – Il blitz, scattato nel cuore della notte, è stato eseguito da oltre 100 militari, supportati da un elicottero, da unità cinofile e dallo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia. Numerose perquisizioni alla ricerca di droga e armi sono ancora in corso. I dieci arresti sono stati eseguiti su richiesta della Dda di Palermo. L’ipotesi di reato contestata è associazione mafiosa armata finalizzata alle estorsioni.

L’operazione è scaturita da indagini svolte dai carabinieri del reparto operativo di Agrigento tra febbraio e maggio 2018 e che hanno permesso di acquisire ulteriori elementi di prova, corroborati anche dalle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia arrestato nell’ambito dell’operazione ‘Montagna’. In particolare, sono emersi nuovi elementi di prova sul coinvolgimento dei 10 arrestati, rimessi in libertà nel mese di febbraio dal tribunale del Riesame, in estorsioni, tentate e consumate, ai danni di sette società appaltatrici di opere pubbliche.

L’inchiesta in corso aveva già documentato l’esistenza di un nuovo mandamento, quello della ‘Montagna’ (da cui prende il nome l’intera operazione), che è risultato essere il frutto di una scelta fatta nel 2014 da Francesco Fragapane, arrestato durante il primo blitz, ritenuto capo del mandamento e figlio di Salvatore, già capo provincia di Cosa Nostra agrigentina