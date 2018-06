Arte: borse di studio e premi, Equita in campo per l’Accademia di Brera (2)

(AdnKronos) – “Abbiamo bisogno di energie e nuovi partner importanti che ci diano il loro supporto intellettuale ed economico”, ha spiegato Franco Marrocco, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera. La partnership risponde a necessità concrete: “Siamo una delle istituzioni artistiche più povere a livello internazionale”, spiega Stefano Pizzi, titolare della Cattedra di Pittura. Nel resto del mondo, il mecenatismo finanziario e le sponsorizzazioni nel mondo dell’arte sono un business neanche lontanamente paragonabile a quello italiano.

Ma Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita Group sgombra il campo dai dubbi: “La nostra intenzione non è quella di iniziare a fare wealth management o consulenza nel mondo dell’arte. Questa iniziativa è scollegata da questo: nasce dalla passione per l’arte e dall’orgoglio di avere a Milano una così importante istituzione riconosciuta nel mondo come l’Accademia. La volontà di Equita è quella di promuovere la cultura, l’arte e i giovani talenti, e rappresenta una scelta in linea con altre iniziative a impatto sociale che realizziamo ogni anno con partner istituzionali ed accademici”.