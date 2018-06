Trasporto aereo: da Verona nuovi voli Ernest per Bucarest e Iasi

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – Ernest Airlines e l’aeroporto di Verona puntano a est. La compagnia aerea ha annunciato oggi l’apertura dei nuovi voli diretti per la Romania dallo scalo veneto a Bucarest e Iasi che partiranno rispettivamente il 22 e 23 giugno prossimi e operati con moderni Airbus A319 da 141 posti. Ernest Airlines, con sede a Milano, ha iniziato a volare nei cieli italiani ed internazionali da oltre un anno, operando inizialmente voli diretti tra l’Italia e l’Albania per poi espandersi anche nel mercato tra l’Italia e l’Ucraina, servendo oggi 20 rotte in 4 mercati: Albania, Ucraina, Romania e Spagna.

“Con l’apertura del volo Verona – Bucarest, e del Verona – Iasi diventano 4 le nuove rotte di Ernest Airlines dall’Italia alla Romania. Oggi si apre un nuovo e importante capitolo della storia di Ernest Airlines. L’ingresso nel mercato rumeno segna un passaggio significativo per la nostra Compagnia Aerea che così va ad incrementare maggiormente la propria offerta orientata al mercato etnico in Italia”, ha affermato Chady El Tannir, Presidente di Ernest Airlines.

“L’obiettivo di Ernest Airlines, oggi l’unica compagnia aerea italiana presente in Romania, è quello di incrementare – dice El Tannir – il servizio di trasporto aereo tra l’Italia e tutti quei Paesi che registrano un grande flusso migratorio nella nostra penisola. L’Italia, per la comunità rumena, è tra i Paesi preferiti sia per vivere che trascorrere le vacanze”.