Assicurazioni: Ivass emana disposizioni su governo societario imprese e gruppi (2)

(AdnKronos) – Nella revisione regolamentare sono stati perseguiti alcuni obiettivi prioritari, tra i quali assicurare che la responsabilità ultima del sistema di governance aziendale sia chiaramente attribuita all’organo amministrativo, dettagliandone i compiti e promuovendone una adeguata composizione, funzionamento e qualificazione dei componenti; rafforzare il ruolo delle funzioni fondamentali (c.d. Key Functions) dell’impresa, garantendo l’interlocuzione diretta dei titolari delle stesse con l’organo amministrativo; allineare le politiche di remunerazione con gli interessi di lungo termine dell’impresa, anche prevedendo adeguata informativa agli azionisti e al Supervisore; razionalizzare e semplificare il regime dell’esternalizzazione di funzioni o di processi fuori dall’impresa e/o dal gruppo; disciplinare i presìdi in materia di cyber risk e sicurezza informatica nell’ambito delle regole sul governo aziendale; favorire lo sviluppo di meccanismi e processi aziendali per la gestione di eventuali situazioni di crisi, richiedendo in particolare ai gruppi rilevanti ai fini di stabilità finanziaria di predisporre un piano di emergenza rafforzato; promuovere piena consapevolezza delle imprese anche in materia di rischi ambientali e sociali.