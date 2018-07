Ryanair: sindacati, il 25 luglio sciopero 24 ore piloti e assistenti volo(2)

(AdnKronos) – Dopo lo stop del 25 luglio proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti, il 26 luglio a incrociare le braccia sarà il personale di Ryanair in Spagna, Portogallo e Belgio. I sindacati dei vari Paesi europei sono, dunque, sul piede di guerra. “Nessun progresso è stato fatto, nonostante Ryanair abbia affermato di essere in trattative con i sindacati in tutta Europa”, riferisce la International Transport Workers’ Federation.

“Sono previsti molti disagi per i passeggeri di Ryanair quest’estate: dopo la conferma degli scioperi dei piloti irlandesi per la giornata del 12 luglio, è emerso che non è ancora stato raggiunto un accordo tra la compagnia low cost e i sindacati degli assistenti di volo e gli scioperi influenzeranno i voli in Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio”, avverte AirHelp, l’azienda a livello mondiale che aiuta i passeggeri ad ottenere un rimborso per ritardi, cancellazioni e overbooking. “Sarà un’estate difficile per i clienti di Ryanair perché neanche il sindacato tedesco Vereinigung Cockpit, che rappresenta i piloti, ha raggiunto un accordo: se non ci saranno sviluppi positivi e non si raggiungerà un accordo entro la fine di luglio, lo sciopero potrebbe coinvolgere anche la Germania”.