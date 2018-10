Assicurazioni: Rossi, con Solvency II far posto a innovazione mantenendo solidità (2)

(AdnKronos) – La chiave, rileva Rossi, “è l’evoluzione tecnologica. Tutte le innovazioni indicate con la definizione InsurTech stanno rivoluzionando l’attività assicurativa. I big data, l’intelligenza artificiale, i roboadvisors, i dispositivi indossabili stanno diventando sempre più diffusi in tutta la catena di valore, dalla realizzazione del nuovo prodotto, alla sua tariffazione, fino alla distribuzione alla clientela”.

Le nuove tecnologie, spiega il presidente dell’Ivass, “consentono la creazione di servizi assicurativi non-standardizzati, personalizzati in base alle esigenze di ciascun assicurato. Questo, ovviamente, con tutti i pro e i contro che sappiamo e che possiamo immaginare, non solo in termini di progettazione e distribuzione dei servizi assicurativi, ma anche in termini di vigilanza, tutela dei consumatori e parità di trattamento”.

