Assicurazioni: Rossi, con Solvency II far posto a innovazione mantenendo solidità

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “L’arduo compito che ci troviamo oggi ad affrontare consiste nel fare posto all’innovazione tecnologica senza con ciò perdere la nostra capacità di regolamentare e vigilare il sistema. Nell’emendare Solvency II si dovrà fare in modo di non impedire all’innovazione di sviluppare a pieno i suoi potenziali benefici per gli assicurati, senza al contempo mettere a repentaglio la solidità del sistema e delle singole compagnie”. Ad affermarlo è il presidente dell’Ivass, Salvatore Rossi nel corso del suo intervento alla terza conferenza annuale dell’Ivass sulla revisione di Solvency II.

Le revisioni di Solvency II, tanto l’attuale quanto quella più approfondita del 2020, sottolinea ancora Rossi, ci danno “la possibilità di definire un nuovo equilibrio tra la tutela degli assicurati, la sana e prudente gestione delle compagnie di assicurazione e il ruolo che il settore assicurativo è chiamato a svolgere a sostegno della crescita economica nei nostri Paesi”.

I negoziati su Solvency II, rileva ancora, “si svolsero in un contesto economico, sociale, ambientale, tecnologico e politico diverso da quello di oggi. Questo non vuole dire che il nuovo sistema già necessiti di cambiamenti profondi: un quadro normativo solido dovrebbe resistere, per lo meno nei suoi principi fondamentali, alla prova del tempo.Ma il mondo sta cambiando, così come il mercato assicurativo”.

