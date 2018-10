Assicurazioni: Rossi, da revisione Solvency II perfezionamenti regolamento

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Il nostro scopo oggi è quello di offrire una sede per una approfondita discussione di alcuni temi al centro della revisione di Solvency II. E’ in atto la prima fase della revisione, che dovrebbe apportare dei perfezionamenti al regolamento delegato: l’EIOPA ha già trasmesso i suoi pareri e si prevede che la Commissione adotti gli emendamenti al regolamento delegato entro la fine dell’anno; la seconda fase, quella più pervasiva che riguarderà l’intera direttiva Solvency II, è in programma per il 2020”. Lo afferma Salvatore Rossi, aprendo i lavori della terza conferenza annuale dell’Ivass sulla revisione di Solvency II.

“Sono certo che il dibattito odierno ci fornirà importanti contributi, grazie all’esperienza pratica maturata nei tre anni di attuazione di Solvency II – aggiunge Rossi-. Nessuno di noi nutre dubbi sul risultato storico che il nuovo quadro normativo europeo ha segnato per il settore assicurativo: finalmente è stato riconosciuto e applicato il concetto stesso di rischio nella vigilanza assicurativa. Tuttavia non sono mancate critiche, e di alcune si è già discusso nelle precedenti edizioni di questa conferenza”. (Segue)

Mi piace: Mi piace Caricamento...