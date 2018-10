Agricoltura: servizio telematico Inail per comunicazione infortuni (2)

(AdnKronos) – La nuova procedura online è attiva e utilizzabile da subito, mentre da martedì 9 ottobre diventerà obbligatorio avvalersene in via esclusiva per l’invio delle denunce/comunicazioni di infortunio.

Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Istituto o sull’utilizzo degli applicativi, è possibile rivolgersi al Contact Center Inail al numero 06.6001. Nella sezione “Supporto” del portale dell’Istituto, inoltre, è disponibile il servizio “Inail risponde”.

