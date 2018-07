Assimpredil Ance: Dettori confermato presidente

Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Marco Dettori è stato confermato presidente di Assimpredil Ance, associazione delle Imprese Edili e Complementari di Milano Lodi, Monza e Brianza, per il prossimo triennio. Dettori, milanese, 51 anni, ha iniziato la propria attività nell’ambito della consulenza e nella gestione immobiliare ed è attualmente amministratore delegato di società attive nella promozione e nella costruzione di immobili civili e industriali. E’ stato eletto presidente di Assimpredil Ance nel 2015 ed è vice presidente Ance con delega al settore Economico, Fiscale e Tributario. E’ membro della giunta e del consiglio camerale della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza, Lodi. E’ presidente della Camera Arbitrale di Milano. E’ stato presidente di TeMA Territori, Mercati e Ambiente della Camera di Commercio Milano.

“I tre anni del primo mandato – ha dichiarato Dettori in occasione dell’assemblea che lo ha confermato nell’incarico – mi hanno dato la possibilità di avviare un processo di rinnovamento e di focalizzazione sulle priorità dell’azione associativa. Nel prossimo triennio porterò a completamento questo progetto con la consapevolezza che il mondo delle costruzioni è cambiato e che Assimpredil Ance è più vicina alle mutate esigenze delle imprese”.

“La crisi – ha aggiunto – non ha ancora esaurito i suoi effetti negativi ma ci sono segnali incoraggianti per il nostro territorio, abbiamo di fronte un periodo di grandi opportunità e proprio in questi momenti è fondamentale il ruolo dell’Associazione, che deve accompagnare l’innovazione e la crescita anticipando il cambiamento, favorendo il trasferimento delle conoscenze, tutelando le imprese che stanno giocando con trasparenza la sfida della competizione nel nuovo mercato”. Tra le priorità del Presidente: creazione di un contesto favorevole alla crescita delle imprese del territorio, sostegno ai processi di innovazione e qualificazione, comunicazione e valorizzazione delle eccellenze.