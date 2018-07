Lavoro: Assosomm, incredulità per dl, aprire dialogo con ministero

Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Assosomm, associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, esprime la propria “incredulità rispetto alle anticipazioni sul testo del decreto Dignità. Secondo le anticipazioni infatti, il testo conterrebbe l’intervento sui contratti di somministrazione a tempo determinato. Una misura non coerente rispetto a quanto annunciato dal ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro nei giorni scorsi”. Lo rende noto l’associazione evidenziando che la misura “rischierebbe di confermare non solo la drammatica riduzione occupazionale per i lavoratori in somministrazione, ma anche quella relativa alla durata dei rapporti di lavoro”. Assosomm “si unisce quindi alle preoccupazioni evidenziate da Assolavoro, auspicando l’apertura urgente di un dialogo con il ministero. Un dialogo che possa privilegiare una riforma costruita sulla serietà e la coerenza, e non sul compromesso”.