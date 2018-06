Astaldi: si stringe su cessione Terzo Ponte Bosforo, ok a ingresso Ihi/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Ad aprire le porta del cda ad un consigliere espressione di Ihi, come previsto sempre dall’accordo sottoscritto, sono state le deliberazioni dell’assemblea che hanno modificato l’articolo 16 dello statuto sociale. La modifica è stata introdotta “al fine di prevedere che la carica di amministratore della società possa essere assunta da dipendenti o consulenti di imprese che, pur potendosi in astratto concorrenti della società , siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale”. E successivamente e subordinatamente a questa modifica, l’assemblea ha deliberato l'”autorizzazione all’assunzione dell’incarico di amministratore della società in favore di consulenti di Ihi Corporation” considerando, appunto, questa impresa non concorrente.

L’ingresso nel capitale di Astaldi dei giapponesi di Ihi porterà al gruppo “un fortissimo valore aggiunto”, ha evidenziato il presidente del gruppo, Paolo Astaldi. L’arrivo del nuovo partner “consente di valorizzare competenze e potenzialità dando nuove prospettive di sviluppo del piano”, ha detto sottolineando che “l’aumento di capitale è parte di una manovra più ampia per porsi in modo più autorevole sul mercato”.

“Astaldi – ha evidenziato il presidente – è l’unica azienda del settore che per rispondere al mercato fa entrare un socio che non porta solo quattrini ma anche competenze. Non ne conosco altre”. E, ha puntualizzato, quella messa in campo da Astaldi, “non è una strategia difensiva ma una misura che serve a migliorare lo sviluppo dell’azienda. L’ingresso di un partner così importante è sicuramente un aspetto positivo”.